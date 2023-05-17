США намерены «способствовать сплочению и миру» на Южном Кавказе с помощью туризма

Агентство США по международному развитию (USAID) направит $7,3 млн на реализацию региональной туристической программы на Южном Кавказе. По задумке авторов, общие экономические интересы в туризме будут способствовать прочному сотрудничеству между Армений, Азербайджаном и Грузией. С документом ознакомился RT.

«Цель региональной туристической программы USAID «Кавказ» — наладить прочное региональное сотрудничество между Арменией, Азербайджаном и Грузией на основе рыночных движущих сил и общих экономических интересов в туристическом секторе, способствуя тем самым сплочению и миру на Южном Кавказе», — подчёркивается в документе.

Специалисты USAID отмечают, что ранее не существовало трёхстороннего сотрудничества в сфере туризма между этими странами, хотя Грузия в некоторой степени имеет связи с каждым из двух государств. Между тем Армения и Азербайджан по направлению туризма не взаимодействуют.

Согласно документу, усилия по продвижению сотрудничества в сфере туризма на Южном Кавказе и в более широком регионе включают «Черноморский коридор Шёлкового пути» (проект, финансируемый Евросоюзом), организацию пакетных туров в рамках региона, взаимодействие между организациями, занимающимися маркетингом туристических направлений, и даже усилия в сфере территориального брендинга.

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Политолог Иван Мезюхо, комментируя в разговоре с RT проект «поддержки» туристической отрасли, заметил, что американское агентство не финансирует инициативы без определённой выгоды для Соединённых Штатов. По его мнению, новая программа является «вмешательством во внутренние дела» кавказских стран.

«Если USAID вмешивается в деятельность Армении, Азербайджана и других постсоветских государств, это означает, что там готовится база для влияния в процессы в этих странах, и явно под благовидным предлогом выстраивается очередная геополитическая реальность, при которой должны быть поражены интересы нашего государства», — заключил эксперт.

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