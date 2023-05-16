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«Ъ»: ЕС избежал рецессии и теперь усилит попытки экономического сдерживания России и Китая

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Европейский моюз избежал рецессии и теперь усилит попытки экономического сдерживания России и КНР.

Об этом пишет «Коммерсант».

В материале сказано, что ЕК повысила прогнозы экономики ЕС на ближайшие годы. Так рецессии не произошло, а к следующему году «рост ускорится до потенциально возможного — 1,7%».

Отмечается, что власти Евросоюза собираются сосредоточиться на устойчивости этого роста.

Это касается энергоперехода для снижения зависимости энергетики от ископаемого топлива, пересмотр условий торговли с КНР и ужесточение контроля исполнения уже введённых антироссийских санкций.

10 марта экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон в статье для издания The Epoch Times заявили, что введённые против России западные санкции не только не смогли разрушить экономику страны, но и оказали противоположный эффект, навредив больше странам Запада.

17 марта глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что сложившаяся на западных финансовых рынках ситуация чревата рисками рецессии мировой экономики.

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