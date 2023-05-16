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Замглавы МИД Грушко: НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки 1999 года

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Замминистра иностранных дел России Александр Грушко в эфире телеканала РТРС заявил, что НАТО пытается заставить сербов забыть бомбардировки 1999 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Грушко отметил, что заставить сербов забыть бомбардировки 1999 года — это стратегическая и моральная цель НАТО.

«Они считают, что на этом тогда можно поставить точку, на этой истории, которая является жирным пятном на фасаде НАТО», — сказал он.

20 апреля сербский лидер Александр Вучич заявил, что представители стран Запада призывают Сербию вступить в НАТО, аргументируя это угрозами со стороны России.

Он также заявил, что страны Запада на протяжении десяти лет вводили Сербию в заблуждение на переговорах с самопровозглашённым Косовом.

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