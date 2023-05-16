Замглавы МИД Грушко: НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки 1999 года
Об этом сообщает РИА Новости.
Грушко отметил, что заставить сербов забыть бомбардировки 1999 года — это стратегическая и моральная цель НАТО.
«Они считают, что на этом тогда можно поставить точку, на этой истории, которая является жирным пятном на фасаде НАТО», — сказал он.
20 апреля сербский лидер Александр Вучич заявил, что представители стран Запада призывают Сербию вступить в НАТО, аргументируя это угрозами со стороны России.
Он также заявил, что страны Запада на протяжении десяти лет вводили Сербию в заблуждение на переговорах с самопровозглашённым Косовом.