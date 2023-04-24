Вучич заявил, что Запад десять лет врал Сербии на переговорах с Косовом
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- © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency
«Десять лет вы (страны Запада. — RT) говорили глупости, врали мне и обманывали меня, всех нас и нашу делегацию на разговорах. Поэтому я и не подписал ничего, носом почуял, что лжёте», — приводит РИА Новости слова Вучича в обращении к гражданам.
Ранее Вучич заявил, что власти Косова пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО.
Кроме того, Еврокомиссия объявила, что Евросоюз введёт безвизовый режим с Косовом с 1 января 2024 года, несмотря на то что край не был признан пятью странами сообщества.