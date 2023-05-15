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Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft по покупке разработчика игр Activision Blizzard

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Еврокомиссия (ЕК) одобрила сделку, в рамках которой американская компания Microsoft намерена приобрести разработчика игр Activision Blizzard за $69 млрд.
Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft по покупке разработчика игр Activision Blizzard
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

«Европейская комиссия... одобрила предлагаемое приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft», — говорится в сообщении.

Отмечается, что условием для одобрения сделки является выполнение всех обязательств, предложенных компанией Microsoft.

В апреле британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) заблокировало сделку по покупке компанией Microsoft Activision Blizzard.

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