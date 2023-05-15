Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft по покупке разработчика игр Activision Blizzard
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Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.
«Европейская комиссия... одобрила предлагаемое приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft», — говорится в сообщении.
Отмечается, что условием для одобрения сделки является выполнение всех обязательств, предложенных компанией Microsoft.
В апреле британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) заблокировало сделку по покупке компанией Microsoft Activision Blizzard.