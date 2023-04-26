Британский регулятор заблокировал покупку Microsoft издателя Activision Blizzard

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Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) заблокировало сделку по покупке компанией Microsoft издателя видеоигр Activision Blizzard.
Британский регулятор заблокировал покупку Microsoft издателя Activision Blizzard
  • Gettyimages.ru

В заявлении CMA говорится, что покупка Microsoft игровой студии «изменит будущее быстрорастущего рынка облачных игр, что приведёт к сокращению инноваций и меньшему выбору для геймеров из Британии в ближайшие годы».

По данным Bloomberg, сумма сделки составляла $69 млрд.

Как утверждает CMA, на долю американской корпорации приходится до 70% рынка облачных игровых сервисов, а сделка может укрепить преимущества Microsoft, предоставив ей контроль над важным игровым контентом.

В декабре прошлого года Федеральная торговая комиссия США  призвала заблокировать заявку компании Microsoft на покупку издателя игр Activision Blizzard за $69 млрд на фоне опасений, что в результате сделки у новых владельцев будет право отказывать конкурентам в доступе к игровому контенту.

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