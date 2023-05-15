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Рогов назвал абсурдом призыв Макрона и Зеленского к России покинуть Запорожскую АЭС

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что призыв президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского к России покинуть территорию Запорожской АЭС является абсурдом.
Рогов назвал абсурдом призыв Макрона и Зеленского к России покинуть Запорожскую АЭС
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Ранее Макрон и Зеленский приняли совместную декларацию, призывающую Россию покинуть ЗАЭС.

«Подобные заявления — полная ахинея и абсурд. Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации», — подчеркнул Рогов.

Рогов предложил французскому лидеру передать Украине все АЭС на территории Франции, а «не покушаться на чужую собственность».

Ранее Рогов заявил, что украинские войска сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС.

Он отметил, что прочие заявления киевских властей являются отвлекающим манёвром.

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