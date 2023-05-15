Рогов назвал абсурдом призыв Макрона и Зеленского к России покинуть Запорожскую АЭС
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Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
Ранее Макрон и Зеленский приняли совместную декларацию, призывающую Россию покинуть ЗАЭС.
«Подобные заявления — полная ахинея и абсурд. Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации», — подчеркнул Рогов.
Рогов предложил французскому лидеру передать Украине все АЭС на территории Франции, а «не покушаться на чужую собственность».
Ранее Рогов заявил, что украинские войска сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС.
Он отметил, что прочие заявления киевских властей являются отвлекающим манёвром.