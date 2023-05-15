Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что новые санкции ЕС ограничат транзит через Россию

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые антироссийские санкции Европейского союза усилят ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через территорию России.

Об этом, как пишет РИА Новости, она сказала в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

По словам фон дер Ляйен, ЕК фиксирует рост торговли ЕС с другими странами, в процессе которого наблюдается «несоответствие между поставками товаров из ЕС транзитом через Россию и их прибытием в третьи страны».

Кроме того, как отметила еврочиновница, некоторые страны покупают товары у ЕС, а потом якобы передают подпадающие под санкции товары России.

«Мы можем запрещать поставки товаров в эти страны при наличии чётких доказательств, что речь идёт об обходе санкций и поставках в Россию», — заключила она.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

По словам фон дер Ляйен, новый пакет антироссийских санкций сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.