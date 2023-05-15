Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что новые санкции ЕС ограничат транзит через Россию
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Об этом, как пишет РИА Новости, она сказала в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
По словам фон дер Ляйен, ЕК фиксирует рост торговли ЕС с другими странами, в процессе которого наблюдается «несоответствие между поставками товаров из ЕС транзитом через Россию и их прибытием в третьи страны».
Кроме того, как отметила еврочиновница, некоторые страны покупают товары у ЕС, а потом якобы передают подпадающие под санкции товары России.
«Мы можем запрещать поставки товаров в эти страны при наличии чётких доказательств, что речь идёт об обходе санкций и поставках в Россию», — заключила она.
14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.
По словам фон дер Ляйен, новый пакет антироссийских санкций сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.