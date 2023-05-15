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Экс-депутат ЕП Филиппо осудил Макрона за решение поставить ВСУ новую военную технику

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Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо осудил президента Франции Эммануэля Макрона за решение поставить Вооружённым силам Украины новую военную технику.
Экс-депутат ЕП Филиппо осудил Макрона за решение поставить ВСУ новую военную технику
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Twitter.

Он напомнил, что французский лидер принял решение о передаче Киеву бронемашин и лёгких танков.

«Вот как надо разжигать бесконечную войну и ещё больше истощать французскую армию! Давайте остановим бойню!» — подчеркнул Филиппо.

Ранее стало известно, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе лёгкими колёсными танками AMX-10RC.

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