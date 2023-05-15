Экс-депутат ЕП Филиппо осудил Макрона за решение поставить ВСУ новую военную технику
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Об этом он написал в Twitter.
Он напомнил, что французский лидер принял решение о передаче Киеву бронемашин и лёгких танков.
«Вот как надо разжигать бесконечную войну и ещё больше истощать французскую армию! Давайте остановим бойню!» — подчеркнул Филиппо.
Ранее стало известно, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе лёгкими колёсными танками AMX-10RC.