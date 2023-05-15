Экс-депутат ЕП Филиппо осудил Макрона за решение поставить ВСУ новую военную технику

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо осудил президента Франции Эммануэля Макрона за решение поставить Вооружённым силам Украины новую военную технику.

Об этом он написал в Twitter.

Он напомнил, что французский лидер принял решение о передаче Киеву бронемашин и лёгких танков.

«Вот как надо разжигать бесконечную войну и ещё больше истощать французскую армию! Давайте остановим бойню!» — подчеркнул Филиппо.

Ранее стало известно, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе лёгкими колёсными танками AMX-10RC.