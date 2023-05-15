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Сенатор Цеков назвал играми с огнём планы Лондона о дополнительных поставках оружия Киеву

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя RT планы Великобритании о дополнительных поставках оружия на Украину, заявил, что Лондон «играет с огнём».
Сенатор Цеков назвал играми с огнём планы Лондона о дополнительных поставках оружия Киеву
  • РИА Новости

«И этот огонь разгорается всё больше и больше. Понятно, что ответ в отношении Великобритании будет жёстким и симметричным. Они столкнутся с этим ответом и сделают определённые выводы», — считает сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы Великобритании о дополнительных поставках оружия на Украину приведут к дальнейшим ответным действиям.

По его словам, такие меры усложняют ситуацию для Украины.

До этого британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

Британия летом начнёт обучение украинских пилотов, а также работает с другими странами над возможной отправкой F-16 на Украину.

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