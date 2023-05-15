Власти Польши: Дуда проведёт переговоры со Столтенбергом после обнаружения обломков ракеты

Президент Польши Анджей Дуда проведёт переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе расследования обстоятельств обнаружения обломков ракеты.

Об этом заявил в интервью радиостанции RMF FM руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

«Со всей определённостью будут предприняты дипломатические действия», — цитирует его ТАСС.

Пшидач уточнил, что Дуда 15 мая «будет разговаривать с генеральным секретарём НАТО».

27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.

Как сообщает радиостанция RMF FM, обломки объекта принадлежат ракете «земля — воздух».

Вице-премьер, глава Минобороны республики Мариуш Блащак заявил, что упавшая в районе польского города Быдгощ ракета могла прилететь с территории Украины.

13 мая в воздушном пространстве Польши зафиксировали появление прилетевшего со стороны Белоруссии воздушного объекта, ведутся его поиски.