Власти Польши: Дуда проведёт переговоры со Столтенбергом после обнаружения обломков ракеты
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Об этом заявил в интервью радиостанции RMF FM руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
«Со всей определённостью будут предприняты дипломатические действия», — цитирует его ТАСС.
Пшидач уточнил, что Дуда 15 мая «будет разговаривать с генеральным секретарём НАТО».
27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.
Как сообщает радиостанция RMF FM, обломки объекта принадлежат ракете «земля — воздух».
Вице-премьер, глава Минобороны республики Мариуш Блащак заявил, что упавшая в районе польского города Быдгощ ракета могла прилететь с территории Украины.
13 мая в воздушном пространстве Польши зафиксировали появление прилетевшего со стороны Белоруссии воздушного объекта, ведутся его поиски.