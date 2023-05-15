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Британия намерена отправить новый пакет военной помощи Киеву в ближайшие месяцы

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Великобритания намерена отправить новый пакет военной помощи Киеву в ближайшие месяцы. Об этом информирует британское правительство.
Британия намерена отправить новый пакет военной помощи Киеву в ближайшие месяцы
  • РИА Новости

«Это всё будет доставлено в предстоящие месяцы на фоне того, как Украина готовится активизировать своё противостояние», — говорится в заявлении на сайте правительства Соединённого Королевства. 

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для украинской армии. 

В том числе Лондон намерен передать Киеву зенитные ракеты и сотни новых ударных дронов большой дальности. 

До этого британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.

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