Британия намерена отправить новый пакет военной помощи Киеву в ближайшие месяцы

Великобритания намерена отправить новый пакет военной помощи Киеву в ближайшие месяцы. Об этом информирует британское правительство.

«Это всё будет доставлено в предстоящие месяцы на фоне того, как Украина готовится активизировать своё противостояние», — говорится в заявлении на сайте правительства Соединённого Королевства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для украинской армии.

В том числе Лондон намерен передать Киеву зенитные ракеты и сотни новых ударных дронов большой дальности.

До этого британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.