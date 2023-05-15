Канцелярия президента Польши: мирные переговоры по Украине являются преждевременными

Мирные переговоры по Украине преждевременны до наступления одной из сторон, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

«На этом этапе мирные переговоры были бы преждевременными», — цитирует его РИА Новости.

Пшидач отметил, что до «проведения наступления одной из сторон» говорить о готовности к переговорам «трудно».

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что выступает против урегулирования украинского конфликта на условиях России.

Также глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни отметил, что Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе «десяти пунктов» Зеленского.