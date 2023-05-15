Канцелярия президента Польши: мирные переговоры по Украине являются преждевременными
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«На этом этапе мирные переговоры были бы преждевременными», — цитирует его РИА Новости.
Пшидач отметил, что до «проведения наступления одной из сторон» говорить о готовности к переговорам «трудно».
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что выступает против урегулирования украинского конфликта на условиях России.
Также глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни отметил, что Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе «десяти пунктов» Зеленского.