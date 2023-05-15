Польша разблокировала КПП «Дорохуск — Ягодин» на границе с Украиной

Польская сторона разблокировала контрольно-пропускной пункт «Дорохуск — Ягодин» на границе с Украиной.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«В результате переговоров с Министерством инфраструктуры и развития Польши, руководством Люблинского воеводства удалось разблокировать движение по пункту пропуска «Дорохуск — Ягодин», — приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что с 15 мая движение грузовиков возобновлено в обычном режиме.

Ранее Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что в Польше прекращена блокада единственного работающего для оформления грузовых автомобилей пункта пропуска через польско-белорусскую границу.