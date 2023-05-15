Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Сенатор Бондарев осудил Шольца за позицию о неприемлемости мира на условиях России

Короткая ссылка
Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца о непринятии мира на Украине на условиях России — это подстрекательство, интриганство и вмешательство в двусторонние отношения стран, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Сенатор Бондарев осудил Шольца за позицию о неприемлемости мира на условиях России
  • globallookpress.com
  • © Presidential Office of Ukraine

«Такие высказывания со стороны немецкого государственного деятеля являются грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения, подстрекательством и интриганством. И ориентируют Украину на продолжение конфликта», — написал он в Telegram.

Российский политик посоветовал Шольцу изучить историю своей страны и понять, к чему может привести нацизм.

Бондарев пояснил, что российские условия мира не подразумевают «ничего криминального» в отношении украинского народа.

«Мы выступаем за полную демилитаризацию и денацификацию Украины, за её невхождение в военные блоки, а также за сохранение новых территорий в составе России», — добавил он.

Политик подчеркнул, что российская сторона не позволит навязывать ей мирное соглашение на неприемлемых условиях. 

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что выступает против урегулирования украинского конфликта на условиях России.

Также глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни отметил, что Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе «десяти пунктов» Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить