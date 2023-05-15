Сенатор Бондарев осудил Шольца за позицию о неприемлемости мира на условиях России

Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца о непринятии мира на Украине на условиях России — это подстрекательство, интриганство и вмешательство в двусторонние отношения стран, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

«Такие высказывания со стороны немецкого государственного деятеля являются грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения, подстрекательством и интриганством. И ориентируют Украину на продолжение конфликта», — написал он в Telegram.

Российский политик посоветовал Шольцу изучить историю своей страны и понять, к чему может привести нацизм.

Бондарев пояснил, что российские условия мира не подразумевают «ничего криминального» в отношении украинского народа.

«Мы выступаем за полную демилитаризацию и денацификацию Украины, за её невхождение в военные блоки, а также за сохранение новых территорий в составе России», — добавил он.

Политик подчеркнул, что российская сторона не позволит навязывать ей мирное соглашение на неприемлемых условиях.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что выступает против урегулирования украинского конфликта на условиях России.

Также глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни отметил, что Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе «десяти пунктов» Зеленского.