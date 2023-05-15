Посол России Братчиков заявил о готовности Словакии нарастить контингент НАТО

Власти Словакии приняли решение об адаптации и модернизации военных объектов под присутствие НАТО — в стране могут одновременно находиться до 3 тыс. военнослужащих альянса, заявил посол России в республике Игорь Братчиков.

«По решению словацких властей на территории страны единовременно могут находиться до 3 тыс. натовских военнослужащих. Под их присутствие проводится модернизация имеющихся военных объектов, их адаптация под новые виды вооружений и военной техники», — сказал он в интервью «Известиям».

Братчиков подчеркнул, что власти страны неоднократно заявляли о готовности к расширению военного контингента.

По его словам, правительство Словакии взяло курс на разрушение отношений с Россией: за последний год республика прервала все связи с Москвой по линии госведомств и запретила любые контакты в сфере науки и культуры.

Кроме того, Словакия принимает непосредственное участие в вооружении Украины: республика предоставила Украине системы ПВО С-300 и «Куб», 30 БМП-1 и пять вертолётов марки «Ми».