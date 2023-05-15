Посол Братчиков: руководство Словакии взяло курс на разрушение отношений с Россией

Посол России в Братиславе Игорь Братчиков заявил, что правительство Словакии взяло курс на разрушение отношений с Россией.

Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

«К сожалению, нынешнее руководство Словакии практически сразу после прихода к власти взяло курс на разрушение наших отношений», — сказал посол.

При этом он отметил, что за последний год республика прервала все связи с Москвой по линии госведомств и запретила любые контакты в сфере науки и культуры.

Также, по словам Братчикова, в словацких СМИ на сегодняшний день ведётся антироссийская пропаганда.

Ранее Словакия не допустила российских представителей к участию в учебном курсе ОДВЗЯИ.