Посол Братчиков: руководство Словакии взяло курс на разрушение отношений с Россией
Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».
«К сожалению, нынешнее руководство Словакии практически сразу после прихода к власти взяло курс на разрушение наших отношений», — сказал посол.
При этом он отметил, что за последний год республика прервала все связи с Москвой по линии госведомств и запретила любые контакты в сфере науки и культуры.
Также, по словам Братчикова, в словацких СМИ на сегодняшний день ведётся антироссийская пропаганда.
Ранее Словакия не допустила российских представителей к участию в учебном курсе ОДВЗЯИ.