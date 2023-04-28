Словакия не допустила российских представителей к участию в учебном курсе ОДВЗЯИ

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Словакия не допустила участия четырёх российских специалистов в учебном курсе Подготовительной комиссии (ПК) Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) по инспекции на месте.
Словакия не допустила российских представителей к участию в учебном курсе ОДВЗЯИ
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«Ещё на стадии подготовки мероприятия правительство Словакии взяло курс на недопущение российских представителей до учений без внятного объяснения причин. В итоге всем экспертам из России в оформлении виз было отказано», — заявили в МИД России.

В ведомстве напомнили о двустороннем соглашении между странами, согласно которому Братислава обязана оказывать содействие в проведении на территории государства подобных мероприятий, включая своевременное обеспечение участников визами и доступа к месту проведения.

«Считаем, что такие действия Братиславы не соответствуют подходам, принятым в многосторонней дипломатии, являются недружественной, политически мотивированной акцией», — добавили в МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что моратория на испытание ядерного оружия в настоящее время придерживаются все.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также отметила, что Москва не намерена идти по пути ядерной эскалации, но советует её не испытывать.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Россия сделает всё для недопущения развития событий по худшему сценарию. 

Захарова добавила, что это будет сделано без ущемления российских жизненно важных интересов.

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