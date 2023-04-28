Песков: сейчас все придерживаются моратория на испытания ядерного оружия

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что моратория на испытание ядерного оружия в настоящее время придерживаются все.
Песков: сейчас все придерживаются моратория на испытания ядерного оружия
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Ранее американский посол в России Линн Трейси в интервью «Коммерсанту» заявила, что США соблюдают мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия. При этом она отметила, что Россия «говорит о возобновлении испытательных взрывов».

«В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего сказать», — ответил Песков на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением Трейси.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также заявила, что Москва не намерена идти по пути ядерной эскалации, но советует её не испытывать.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Россия сделает всё для недопущения развития событий по худшему сценарию. 

Захарова добавила, что это будет сделано без ущемления российских жизненно важных интересов.

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