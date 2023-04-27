МИД: Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации, но советует её не испытывать

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва не намерена идти по пути ядерной эскалации, но советует её не испытывать.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Россия сделает всё для недопущения развития событий по худшему сценарию.

Захарова добавила, что это будет сделано без ущемления российских жизненно важных интересов.

«При этом я не рекомендую сомневаться в нашей решимости и проверять её на деле», — сказала она.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва допускает возможность принятия асимметричных мер, если США и НАТО пойдут по пути эскалации в вопросе размещения в Европе ядерного оружия.