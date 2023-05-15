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Посол России в Братиславе заявил, что Словакия принимает активное участие в вооружении Киева

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Посол России в Братиславе Игорь Братчиков заявил, что Словакия принимает непосредственное участие в вооружении Украины.

Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

«Словакия принимает самое активное участие в вооружении Украины», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что Братислава безвозмездно передала Киеву все 13 стоявших на её вооружении истребителей МиГ-29.

Кроме этого, как заявил Братчиков, Словакия предоставила Украине системы ПВО С-300 и «Куб», 30 БМП-1 и пять вертолётов марки «Ми».

Ранее Игорь Братчиков заявил, что руководство Словакии взяло курс на разрушение отношений с Россией.

Также сообщалось, что Словакия не допустила российских представителей к участию в учебном курсе ОДВЗЯИ.

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