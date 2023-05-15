Посол Крутой: Россия может снять ограничения на поставки некоторых товаров из Белоруссии

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что ограничения на поставки некоторых видов белорусской продукции на российский рынок могут быть отменены.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По словам Крутого, перечень по отдельным товарным позициям, по которым сохраняются ограничения на поставки, в скором времени будет передан на уровень правительства России.

«Российская сторона выразила готовность эти ограничения в ближайшее время отменить, если они есть», — сказал дипломат.

При этом Крутой подчеркнул, что особую важность для Белоруссии имеет сфера машиностроения. По его словам, Минск хочет сохранить доли предприятий по поставкам в Россию.

Ранее сообщалось, что стоимостные объёмы товарооборота в рамках Союзного государства России и Белоруссии увеличились в 4,5 раза за 27 лет.

Также белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Европе поняли ошибочность сокращения экономического сотрудничества с Россией и Белоруссией.