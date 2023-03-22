Лукашенко: в Европе поняли ошибочность сокращения экономического сотрудничества с Россией и Белоруссией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Европе поняли ошибочность сокращения экономического сотрудничества с Россией и Белоруссией.

Об этом он сказал после траурной церемонии в мемориальном комплексе «Хатынь» в день 80-й годовщины уничтожения фашистскими карателями белорусской деревни и её жителей.

«Европа уже предъявляет претензии Америке, что, подталкивая их [к введению санкций против России], американцы очень хорошо торгуют с россиянами и так далее. Это бизнес, и это паршивые политики на Западе, которые создают эту ситуацию. Одной рукой [вводят санкции], а другой рукой пытаются по-мошеннически с нами не только разговаривать, но и торговать, а также развивать экономику», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Россия и Белоруссия будут стремиться взаимодействовать там, «где нас ждут».

«Мы делаем правильно, но и они поняли, что они сделали неправильно», — заявил белорусский лидер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что практическую реализацию импортозамещающих проектов с Россией необходимо ускорить.