Лукашенко: стоимостный объём торговли России и Белоруссии увеличился в 4,5 раза за 27 лет

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Стоимостные объёмы товарооборота в рамках Союзного государства России и Белоруссии увеличились в 4,5 раза за 27 лет.
Лукашенко: стоимостный объём торговли России и Белоруссии увеличился в 4,5 раза за 27 лет
  • РИА Новости

Об этом заявил на заседании Высшего Госсовета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«За прошедшие 27 лет стоимостные объёмы товарооборота увеличились более чем в 4,5 раза», — рассказал Лукашенко.

Он назвал ключевым направлением в двусторонних отношениях производственную кооперацию.

Ранее заседание Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии началось в Кремле.

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