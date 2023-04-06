Лукашенко: стоимостный объём торговли России и Белоруссии увеличился в 4,5 раза за 27 лет

Стоимостные объёмы товарооборота в рамках Союзного государства России и Белоруссии увеличились в 4,5 раза за 27 лет.

РИА Новости

Об этом заявил на заседании Высшего Госсовета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко. «За прошедшие 27 лет стоимостные объёмы товарооборота увеличились более чем в 4,5 раза», — рассказал Лукашенко. Он назвал ключевым направлением в двусторонних отношениях производственную кооперацию. Ранее заседание Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии началось в Кремле.