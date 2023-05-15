Истребители NORAD поднимались в воздух из-за полёта шести российских самолётов у Аляски

Истребители Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) 11 мая поднимались в воздух в связи с полётом у Аляски российских военных самолётов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице NORAD в Twitter.

«NORAD засекло, отследило, идентифицировало и перехватило 11 мая шесть российских самолётов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в группу российских воздушных судов входили Ту-95, Ил-78 и Су-35. Все они не входили в американское или канадское воздушное пространство.

«Деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — добавили в NORAD.

Ранее на Аляске погибли три военнослужащих американской армии при крушении двух вертолётов.

В феврале в США заявили о перехвате четырёх российских самолётов в зоне ПВО Аляски.