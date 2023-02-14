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В США заявили о перехвате четырёх российских самолётов в зоне ПВО Аляски

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Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило о перехвате четырёх российских самолётов, которые якобы зашли в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски 13 февраля.

«NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолёта, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что российские самолёты находились в международном воздушном пространстве, при этом не заходя в воздушное пространство США или Канады.

Уточняется, что данные полёты не связаны с недавними операциями NORAD по обнаружению в небе над США и Канадой неопознанных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полёт над нейтральными водами Берингова моря.

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