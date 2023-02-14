В США заявили о перехвате четырёх российских самолётов в зоне ПВО Аляски
«NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолёта, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что российские самолёты находились в международном воздушном пространстве, при этом не заходя в воздушное пространство США или Канады.
Уточняется, что данные полёты не связаны с недавними операциями NORAD по обнаружению в небе над США и Канадой неопознанных летательных аппаратов.
Ранее стало известно, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полёт над нейтральными водами Берингова моря.