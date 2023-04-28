WP: на Аляске погибли три военнослужащих при крушении двух вертолётов

Трое военнослужащих погибли в результате крушения двух вертолётов американской армии на Аляске.

Об этом информирует The Washington Post.

Как передаёт РИА Новости, представитель армии капитан Молли Трис заявила, что на борту вертолётов было четыре человека, трое из них погибли.

Выживший пилот был доставлен в госпиталь.

6 апреля телеканал NBC сообщил, что четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолёта Piper PA-32 у побережья американского штата Флорида.

7 апреля издание Daily Mail сообщило, что топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon Джефф Лампкин погиб в результате крушения самолёта у побережья Флориды.

Отмечается, что вместе с ним погибла его жена.