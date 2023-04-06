Четыре человека погибли в авиакатастрофе у берегов Флориды

Четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолёта Piper PA-32 у побережья американского штата Флорида.

Об этом сообщает NBC.

По данным полицейского управления города Венис, экстренные службы и водолазы обнаружили обломки самолёта, а также тела двух мужчин 60 и 64 лет и двух женщин 57 и 68 лет. Предполагается, что это были две пары супругов.

Правоохранители сообщили, что самолёт прибыл в аэропорт Вениса из города Сент-Питерсберг в том же штате. Вечером 6 апреля самолёт вылетел из города и вскоре после взлёта разбился в Мексиканском заливе.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при столкновении двух самолётов во Флориде.