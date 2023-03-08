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Четыре человека погибли при столкновении двух самолётов во Флориде

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В результате столкновения двух небольших самолётов над озером в американском штате Флорида погибли четыре человека.
Четыре человека погибли при столкновении двух самолётов во Флориде
  • Gettyimages.ru

«Это было столкновение в воздухе, оба самолёта сразу же рухнули в воду», — цитирует телеканал NBC News начальника офиса шерифа округа Полк во Флориде Стива Лестера.

Спасатели подняли на поверхность тела четырёх человек, трое из погибших — женщины 19, 24 и 67 лет.

Ранее стало известно, что глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин погибли при крушении вертолёта в Броварах Киевской области.

В общей сложности известно о 18 жертвах крушения.

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