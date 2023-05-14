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Голосование на выборах в Турции завершилось

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Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции завершилось, сообщает РИА Новости.
Голосование на выборах в Турции завершилось
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Отмечается, что избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени (совпадает с мск).

Согласно данным Высшего избирательного совета (YSK), в 81 провинции были установлены более 191 тыс. урн.

Ранее действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе на выборах президента республики в первом туре.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что турецкий народ принимает решение о будущем нации и государства.

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