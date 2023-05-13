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Эрдоган выразил уверенность в своей победе на выборах президента Турции в первом туре

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе на выборах президента республики в первом туре.
Эрдоган выразил уверенность в своей победе на выборах президента Турции в первом туре
  • AP
  • © Khalil Hamra

Об этом пишет ТАСС.

«Мы сделаем всё, что потребуется, и завершим это в первом раунде. Давайте добьёмся этого завтра на избирательных участках», — сказал Эрдоган.

Ранее он заявил, что за 21 год у власти ему и его Партии справедливости и развития удалось сделать республику более независимой, свободной и экономически сильной.

Эрдоган отметил, что шаги Турции к демократии «пытались заблокировать».

Он также заявил в ходе выступления в Стамбуле, что не может допустить нападок турецкой оппозиции на Россию.

По словам президента Турции, для Анкары отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном.

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