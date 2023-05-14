Минюст Турции: турецкий народ принимает решение о будущем нации

Турецкий народ принимает решение о будущем нации и государства, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг.

«Сегодня наш народ примет решение о будущем наших детей, нашей семьи, нашей нации и нашего государства», — цитирует его РИА Новости.

Боздаг выразил надежду, что принятое решение станет благоприятным для Турции.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе на выборах президента республики в первом туре.

Он отмечал, что за 21 год у власти ему и его Партии справедливости и развития удалось сделать республику более независимой, свободной и экономически сильной.