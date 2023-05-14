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Минюст Турции: турецкий народ принимает решение о будущем нации

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Турецкий народ принимает решение о будущем нации и государства, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг.
Минюст Турции: турецкий народ принимает решение о будущем нации
  • AP

«Сегодня наш народ примет решение о будущем наших детей, нашей семьи, нашей нации и нашего государства», — цитирует его РИА Новости.

Боздаг выразил надежду, что принятое решение станет благоприятным для Турции.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе на выборах президента республики в первом туре.

Он отмечал, что за 21 год у власти ему и его Партии справедливости и развития удалось сделать республику более независимой, свободной и экономически сильной.

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