Премьер Италии сообщила, что Берлускони быстро поправляется

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони находится в хорошем расположении духа и быстро поправляется.

Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после посещения больницы San Raffaele в Милане.

«Берлускони находится в очень хорошем расположении духа, он быстро поправляется и, несмотря на госпитализацию, непрерывно работает над основными темами», — приводит её слова ТАСС.

5 апреля Берлускони доставили в клинику San Raffaele в Милане.

Позднее стало известно, что Берлускони страдает серьёзным заболеванием крови. По данным газеты Corriere della Sera, он начал курс химиотерапии.