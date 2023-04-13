Врачи заявили об улучшении состояния Берлускони

Состояние госпитализированного бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони продолжает улучшаться.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его лечащих врачей.

«В течение последних 72 часов наблюдалось дальнейшее постоянное улучшение дыхательной и почечной функции с успешным сдерживанием лейкоцитоза и воспалительного синдрома», — заявили Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери.

Отмечается, что общая клиническая картина указывает на продолжение лечения в условиях интенсивной терапии.

5 апреля Берлускони доставили в клинику San Raffaele в Милане.

Позднее стало известно, что Берлускони страдает серьёзным заболеванием крови. По данным газеты Corriere della Sera, он начал курс химиотерапии.