Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что отправился с визитом в Китай

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что направился в Китай, чтобы обсудить в том числе урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путём.

Об этом он написал в своих соцсетях.

«Мы поддерживаем мирный план, выдвинутый Китаем, по двум причинам: во-первых, потому что он направлен на достижение мира, а во-вторых, потому что он существует», — отметил Сийярто.

Кроме того, добавил дипломат, китайский мирный план подразумевает прекращение конфликта, а не его эскалацию.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что некоторые положения представленного КНР мирного плана по Украине могут быть основой для будущих мирных усилий.

Он выразил благодарность китайским партнёрам за их намерение внести вклад в решение украинского кризиса.