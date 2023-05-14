Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что отправился с визитом в Китай

Короткая ссылка
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что направился в Китай, чтобы обсудить в том числе урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путём.
Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что отправился с визитом в Китай
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Об этом он написал в своих соцсетях.

«Мы поддерживаем мирный план, выдвинутый Китаем, по двум причинам: во-первых, потому что он направлен на достижение мира, а во-вторых, потому что он существует», — отметил Сийярто.

Кроме того, добавил дипломат, китайский мирный план подразумевает прекращение конфликта, а не его эскалацию.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что некоторые положения представленного КНР мирного плана по Украине могут быть основой для будущих мирных усилий.

Он выразил благодарность китайским партнёрам за их намерение внести вклад в решение украинского кризиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить