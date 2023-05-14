В cети в результате утечки оказались секретные документы Пентагона, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский «за закрытыми дверями» планировал нападения на территории России.

Об этом пишет газета The Washington Post.

Также отмечается, что украинский лидер планировал подрыв трубопровода, по которому нефть поставляется из России в Венгрию.

Согласно материалам американской разведки, Киев хотел использовать ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по России.

«Одновременно перебрасывая украинские сухопутные войска на вражескую территорию, чтобы оккупировать неуказанные российские приграничные города», — говорится в статье.

Издание заключает, что документы Пентагона раскрывают Зеленского как человека с инстинктом агрессии.

«Это резко контрастирует с его публичным образом спокойного и стоического государственного деятеля, выдерживающего «жестокий натиск России», — отмечено в статье.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен втянуть Соединённые Штаты в военный конфликт с Россией на Украине.