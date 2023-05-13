МИД Белоруссии заявил, что санкции мешают выполнению целей развития ООН

Санкции Запада против отдельных стран мешают достижению ими целей устойчивого развития (ЦУР) ООН на период до 2030 года, заявил заместитель главы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич.

Как заявили в пресс-службе МИД Белоруссии, он обратил внимание на один из серьёзных вызовов на пути достижения целей устойчивого развития, которым являются «односторонние принудительные меры или санкции», вводимые западными странами против «неугодных» им государств, включая Белоруссию.

«Проведение саммита ООН по целям устойчивого развития, запланированного на сентябрь 2023 года на полях Генеральной Ассамблеи, должно стать площадкой для честного обсуждения проблем негативного воздействия санкций на перспективы глобального социально-экономического и экологического развития», — цитирует заявление РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин заявил, что введение незаконных санкций наносит урон международной системе права.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал идею создания антисанкционного клуба стран для борьбы с незаконными ограничениями, введёнными западными государствами.