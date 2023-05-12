Путин: применение незаконных санкций наносит урон международной правовой системе
- РИА Новости
Об этом говорится в обращении Путина к участникам Петербургского международного юридического форума, которое было зачитано министром юстиции России Константином Чуйченко, пишет РИА Новости.
По словам президента, в настоящее время введение нелегитимных ограничений, игнорирование принципа равенства стран, вмешательство во внутренние дела других государств, а также разрыв договора в сфере стратегической стабильности наносит серьёзный урон международной правовой системе и разрушает её суть.
Ранее Путин заявил, что антироссийские санкции в области удобрений нанесли серьёзный ущерб развивающимся странам.