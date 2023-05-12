Путин: применение незаконных санкций наносит урон международной правовой системе

Российский президент Владимир Путин заявил, что введение незаконных санкций наносит урон международной системе права.

Об этом говорится в обращении Путина к участникам Петербургского международного юридического форума, которое было зачитано министром юстиции России Константином Чуйченко, пишет РИА Новости.

По словам президента, в настоящее время введение нелегитимных ограничений, игнорирование принципа равенства стран, вмешательство во внутренние дела других государств, а также разрыв договора в сфере стратегической стабильности наносит серьёзный урон международной правовой системе и разрушает её суть.

Ранее Путин заявил, что антироссийские санкции в области удобрений нанесли серьёзный ущерб развивающимся странам.