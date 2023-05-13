Боррель: украинским войскам в Артёмовске необходима тысяча снарядов в день
- AFP
- © Genya SAVILOV
Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Украине только в Бахмуте нужна 1 тыс. снарядов в день, чтобы продолжать бороться с огневой мощью России», — цитирует его ТАСС.
Боррель призвал наращивать темпы поставок Киеву боеприпасов.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артёмовске в ДНР.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск.