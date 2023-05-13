Боррель: украинским войскам в Артёмовске необходима тысяча снарядов в день

Для ведения боёв в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР украинским военным необходима 1 тыс. снарядов в день.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Украине только в Бахмуте нужна 1 тыс. снарядов в день, чтобы продолжать бороться с огневой мощью России», — цитирует его ТАСС.

Боррель призвал наращивать темпы поставок Киеву боеприпасов.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артёмовске в ДНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск.