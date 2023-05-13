Чавушоглу: ЕС, США и НАТО не покроют убытков Турции от потери российских туристов

Евросоюз, США или НАТО не покроют убытков Турции от потери туристического потока из России.

Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала VTV.

«В мае российские туристы должны были традиционно приехать к нам на отдых, но поехали в Дубай, Таиланд и Египет... Кто нам покроет убытки в сфере туризма? О ЕС забудьте, об Америке забудьте, а о НАТО тем более забудьте», — цитирует его ТАСС.

Ранее генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что пока нельзя говорить о восстановлении допандемийного спроса на туры за рубеж, но прошлогодние показатели превышены уже на 25%.

По сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.