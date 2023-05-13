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Чавушоглу: ЕС, США и НАТО не покроют убытков Турции от потери российских туристов

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Евросоюз, США или НАТО не покроют убытков Турции от потери туристического потока из России.
Чавушоглу: ЕС, США и НАТО не покроют убытков Турции от потери российских туристов
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала VTV.

«В мае российские туристы должны были традиционно приехать к нам на отдых, но поехали в Дубай, Таиланд и Египет... Кто нам покроет убытки в сфере туризма? О ЕС забудьте, об Америке забудьте, а о НАТО тем более забудьте», — цитирует его ТАСС.

Ранее генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что пока нельзя говорить о восстановлении допандемийного спроса на туры за рубеж, но прошлогодние показатели превышены уже на 25%.

По сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

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