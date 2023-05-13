Власти ФРГ собираются предоставить Киеву дополнительное вооружение на сумму €2,7 млрд.

Об этом пишет Der Spiegel.

В материале сказано, что ведомство канцлера и другие ведомства договорились, что в ближайшее время Украина получит из ФРГ дополнительное вооружение на сумму около €2,7 млрд.

Так, правительство Германии собирается передать Киеву 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1 и до 200 разведывательных беспилотников.

Также запланированы поставки ЗСУ Gepard, дополнительных систем ПВО IRIS-T и дополнительных артиллерийских боеприпасов и транспортных средств.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в нежелании поставлять Киеву оружие.

Он также отметил, что власти ФРГ «тормозят» вступление Украины в НАТО.

В апреле зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что разгром киевского режима будет таким же, как разгром нацистов под Сталинградом.

Таким образом он прокомментировал призыв немецких журналистов к украинскому президенту Владимиру Зеленскому не повторять ошибок Адольфа Гитлера, которые были совершены им в годы Великой Отечественной войны.