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Spiegel: ФРГ намерена отправить Украине военной техники на €2,7 млрд в ближайшее время

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Власти ФРГ собираются предоставить Киеву дополнительное вооружение на сумму €2,7 млрд.
Spiegel: ФРГ намерена отправить Украине военной техники на €2,7 млрд в ближайшее время
  • AP
  • © Gregor Fischer

Об этом пишет Der Spiegel.

В материале сказано, что ведомство канцлера и другие ведомства договорились, что в ближайшее время Украина получит из ФРГ дополнительное вооружение на сумму около €2,7 млрд.

Так, правительство Германии собирается передать Киеву 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1 и до 200 разведывательных беспилотников.

Также запланированы поставки ЗСУ Gepard, дополнительных систем ПВО IRIS-T и дополнительных артиллерийских боеприпасов и транспортных средств.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в нежелании поставлять Киеву оружие.

Он также отметил, что власти ФРГ «тормозят» вступление Украины в НАТО.

В апреле зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что разгром киевского режима будет таким же, как разгром нацистов под Сталинградом.

Таким образом он прокомментировал призыв немецких журналистов к украинскому президенту Владимиру Зеленскому не повторять ошибок Адольфа Гитлера, которые были совершены им в годы Великой Отечественной войны.

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