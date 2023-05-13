Aftonbladet: житель Швеции посчитал экс-одноклассницу российским агентом и зарезал её мать
Об этом пишет газета Aftonbladet.
«Женщина и её 25-летняя дочь получили сильные ножевые ранения... Мать, которой было за 50, скончалась от полученных травм», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошёл ещё в феврале текущего года, однако известно о нём стало только сейчас.
По информации издания, обвиняемый в ходе допроса заявил, что девушка является российским агентом, которая якобы его преследовала.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство.
Ранее Россия выразила в ООН обеспокоенность в связи с русофобией во Франции.
Также в ГД внесли проект заявления о недопустимости дискриминации русскоязычных в Прибалтике.