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Aftonbladet: житель Швеции посчитал экс-одноклассницу российским агентом и зарезал её мать

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В шведском городе Эребру мужчина напал на бывшую одноклассницу, заподозрив в ней российского агента, и зарезал её мать, оставив на месте преступления записку со словами «слава Украине».

Об этом пишет газета Aftonbladet.

«Женщина и её 25-летняя дочь получили сильные ножевые ранения... Мать, которой было за 50, скончалась от полученных травм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл ещё в феврале текущего года, однако известно о нём стало только сейчас.

По информации издания, обвиняемый в ходе допроса заявил, что девушка является российским агентом, которая якобы его преследовала.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство.

Ранее Россия выразила в ООН обеспокоенность в связи с русофобией во Франции.

Также в ГД внесли проект заявления о недопустимости дискриминации русскоязычных в Прибалтике.

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