Россия выразила в ООН обеспокоенность в связи с русофобией во Франции

Член дипмиссии России при ООН в Женеве Кристина Сукачёва в Совете ООН по правам человека выразила обеспокоенность в связи с русофобией во Франции.

«Отмечаем случай проявления беспрецедентной русофобии. Регулярно узнаём о фактах дискриминации наших соотечественников и проявлении агрессии в их отношении на бытовом уровне», — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что российская сторона призывает власти Франции с вниманием относиться к анонимным угрозам, поступающим в адрес русскоговорящих граждан.

Сукачёва добавила, что Россия обеспокоена дискриминацией по расовому, этническому или религиозному признаку во Франции.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила об отсутствии реакции международных органов на русофобию.