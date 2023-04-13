В ГД внесли проект заявления о недопустимости дискриминации русскоязычных в Прибалтике

В Государственную думу России внесён проект заявления о недопустимости дискриминации русскоязычных граждан в Латвии, Эстонии и Литве.

Документ размещён в базе данных нижней палаты российского парламента, пишет ТАСС.

В проекте говорится, что депутаты Госдумы выступают против любых проявлений дискриминации и требуют от властей указанных республик и стран Запада, поощряющих русофобию, соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление фундаментальных прав русскоязычного населения».

4 апреля парламент Литвы на заседании проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране.