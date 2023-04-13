В ГД внесли проект заявления о недопустимости дискриминации русскоязычных в Прибалтике

Короткая ссылка
В Государственную думу России внесён проект заявления о недопустимости дискриминации русскоязычных граждан в Латвии, Эстонии и Литве.
В ГД внесли проект заявления о недопустимости дискриминации русскоязычных в Прибалтике
  • РИА Новости

Документ размещён в базе данных нижней палаты российского парламента, пишет ТАСС.

В проекте говорится, что депутаты Госдумы выступают против любых проявлений дискриминации и требуют от властей указанных республик и стран Запада, поощряющих русофобию, соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление фундаментальных прав русскоязычного населения».

4 апреля парламент Литвы на заседании проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить