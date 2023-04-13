В ГД внесли проект заявления о недопустимости дискриминации русскоязычных в Прибалтике
- РИА Новости
Документ размещён в базе данных нижней палаты российского парламента, пишет ТАСС.
В проекте говорится, что депутаты Госдумы выступают против любых проявлений дискриминации и требуют от властей указанных республик и стран Запада, поощряющих русофобию, соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление фундаментальных прав русскоязычного населения».
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