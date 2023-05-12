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Эрдоган заявил, что не может допустить нападок турецкой оппозиции на Россию

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе выступления в Стамбуле, что не может допустить нападок турецкой оппозиции на Россию.
Эрдоган заявил, что не может допустить нападок турецкой оппозиции на Россию
  • AP

Его заявление приводит РИА Новости.

Он отметил, что лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу совершает нападки на Россию и её президента Владимира Путина.

«Я не могу этого допустить», — сказал Эрдоган.

По словам президента Турции, для Анкары отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном.

Ранее Эрдоган пристыдил лидера оппозиции Кылычдароглу за слова о якобы имевшем место вмешательстве России в турецкую предвыборную кампанию.

В Кремле официально заявили, что ни о каком вмешательстве речи идти не может.

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