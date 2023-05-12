Эрдоган заявил, что не может допустить нападок турецкой оппозиции на Россию
- AP
Его заявление приводит РИА Новости.
Он отметил, что лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу совершает нападки на Россию и её президента Владимира Путина.
«Я не могу этого допустить», — сказал Эрдоган.
По словам президента Турции, для Анкары отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном.
Ранее Эрдоган пристыдил лидера оппозиции Кылычдароглу за слова о якобы имевшем место вмешательстве России в турецкую предвыборную кампанию.
В Кремле официально заявили, что ни о каком вмешательстве речи идти не может.