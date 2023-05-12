FT: ЕС хочет проложить интернет-кабель через Чёрное море

Евросоюз планирует проложить подводный интернет-кабель через Чёрное море с целью снизить зависимость от линий, проходящих через Россию.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Уточняется, что кабель стоимостью €45 млн и протяжённостью 1100 км «свяжет страны — члены ЕС с Кавказом через международные воды Чёрного моря».

Проект направлен на снижение зависимости региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через Россию.

9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет антироссийских санкций ЕС сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.

Она отметила, что в ЕС пошатнули возможности России, введя десять пакетов санкций.

Издание The Spectator сообщило, что планы Запада провалились из-за нежелания остального мира вести экономическую войну против России.