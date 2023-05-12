FT: ЕС хочет проложить интернет-кабель через Чёрное море
- РИА Новости
Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на документ Еврокомиссии.
Уточняется, что кабель стоимостью €45 млн и протяжённостью 1100 км «свяжет страны — члены ЕС с Кавказом через международные воды Чёрного моря».
Проект направлен на снижение зависимости региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через Россию.
9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет антироссийских санкций ЕС сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.
Она отметила, что в ЕС пошатнули возможности России, введя десять пакетов санкций.
Издание The Spectator сообщило, что планы Запада провалились из-за нежелания остального мира вести экономическую войну против России.