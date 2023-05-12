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Politico: ЕС не возражает против ужесточения энергетических санкций в отношении России

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Страны Европейского союза не имеют возражений против ужесточения энергетических антироссийских санкций.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

В материале сказано, что представители стран Евросоюза обсуждали технические вопросы 11-го пакета санкций.

В данный момент нет серьёзных возражений против ужесточения существующих энергетических санкций, сообщает издание.

9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет антироссийских санкций ЕС сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.

Она отметила, что в ЕС пошатнули возможности России, введя десять пакетов санкций.

Издание The Spectator сообщило, что планы Запада провалились из-за нежелания остального мира вести экономическую войну против России.

Отмечается, что результатом санкций должна была стать капитуляция России перед Западом, но готовность остальных государств сотрудничать с ней нарушила эти планы.

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