Страны Европейского союза не имеют возражений против ужесточения энергетических антироссийских санкций.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

В материале сказано, что представители стран Евросоюза обсуждали технические вопросы 11-го пакета санкций.

В данный момент нет серьёзных возражений против ужесточения существующих энергетических санкций, сообщает издание.

9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет антироссийских санкций ЕС сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.

Она отметила, что в ЕС пошатнули возможности России, введя десять пакетов санкций.

Издание The Spectator сообщило, что планы Запада провалились из-за нежелания остального мира вести экономическую войну против России.

Отмечается, что результатом санкций должна была стать капитуляция России перед Западом, но готовность остальных государств сотрудничать с ней нарушила эти планы.