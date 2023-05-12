Politico: ЕС не возражает против ужесточения энергетических санкций в отношении России
Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
В материале сказано, что представители стран Евросоюза обсуждали технические вопросы 11-го пакета санкций.
В данный момент нет серьёзных возражений против ужесточения существующих энергетических санкций, сообщает издание.
9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет антироссийских санкций ЕС сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.
Она отметила, что в ЕС пошатнули возможности России, введя десять пакетов санкций.
Издание The Spectator сообщило, что планы Запада провалились из-за нежелания остального мира вести экономическую войну против России.
Отмечается, что результатом санкций должна была стать капитуляция России перед Западом, но готовность остальных государств сотрудничать с ней нарушила эти планы.