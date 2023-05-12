Госсекретарь США Блинкен пообещал дать ВСУ необходимое для наступления оружие

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты предоставят украинской армии необходимое для контрнаступления оружие.

Об этом пишет РИА Новости.

«Если возникнут проблемы, если будет нехватка и нам об этом скажут, мы приложим все усилия для того, чтобы её восполнить», — отметил он.

По словам Блинкена, Вашингтон считает, что решение британского правительства передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности отвечает нуждам украинской армии.

По его словам, различные государства будут идти на разные меры в зависимости от собственных возможностей.

2 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за прошедший месяц российская армия уничтожила восемь самолётов и более 400 танков ВСУ.

Он добавил, что российская армия продолжает уничтожать поставляемое Украине Западом вооружение.