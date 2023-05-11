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Полянский сообщил о запланированном заседании СБ ООН по поставкам оружия Киеву

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о запланированном на 18 мая неформальном заседании СБ ООН по теме поставок западного оружия на Украину.
Полянский сообщил о запланированном заседании СБ ООН по поставкам оружия Киеву
  • AP

«А в четверг, 18 мая, в 22:00 по московскому времени — запрошенное нами только что заседание по поставкам западного оружия на Украину», — заявил он.

Полянский также анонсировал неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу гонений на УПЦ.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Британия поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города украинскими военными пострадали три человека. Позже один из них скончался от полученных травм.

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