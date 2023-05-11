Генпрокуратура Бразилии запросила проверку глав местных офисов Google и Telegram

В Генпрокуратуре Бразилии обратились в Федеральный верховный суд с просьбой о расследовании в отношении глав местных офисов Google и Telegram.

Как сообщает ТАСС, автор обращения, глава палаты депутатов Национального конгресса Бразилии Артур Лира, запросил проверку после критики со стороны платформ законопроекта об усилении контроля интернет-контента.

Он заявил, что компании злоупотребили своим положением и попытались оказать давление на пользователей, чтобы они помешали принятию законопроекта.

Ранее в Telegram допустили возможность ухода из Бразилии в случае принятия в стране законопроекта о борьбе с дезинформацией.

До этого суд в Бразилии распорядился приостановить работу мессенджера Telegram в стране из-за непредоставления по запросу полиции полных данных о неонацистских группировках, которые используют платформу.

Позднее блокировку отменили, при этом суд сохранил ежедневный штраф.