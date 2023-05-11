Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Генпрокуратура Бразилии запросила проверку глав местных офисов Google и Telegram

Короткая ссылка
В Генпрокуратуре Бразилии обратились в Федеральный верховный суд с просьбой о расследовании в отношении глав местных офисов Google и Telegram.
Генпрокуратура Бразилии запросила проверку глав местных офисов Google и Telegram
  • Gettyimages.ru
  • © EThamPhoto

Как сообщает ТАСС, автор обращения, глава палаты депутатов Национального конгресса Бразилии Артур Лира, запросил проверку после критики со стороны платформ законопроекта об усилении контроля интернет-контента.

Он заявил, что компании злоупотребили своим положением и попытались оказать давление на пользователей, чтобы они помешали принятию законопроекта.

Ранее в Telegram допустили возможность ухода из Бразилии в случае принятия в стране законопроекта о борьбе с дезинформацией.

До этого суд в Бразилии распорядился приостановить работу мессенджера Telegram в стране из-за непредоставления по запросу полиции полных данных о неонацистских группировках, которые используют платформу.

Позднее блокировку отменили, при этом суд сохранил ежедневный штраф.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить