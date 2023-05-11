Генпрокуратура Бразилии запросила проверку глав местных офисов Google и Telegram
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Как сообщает ТАСС, автор обращения, глава палаты депутатов Национального конгресса Бразилии Артур Лира, запросил проверку после критики со стороны платформ законопроекта об усилении контроля интернет-контента.
Он заявил, что компании злоупотребили своим положением и попытались оказать давление на пользователей, чтобы они помешали принятию законопроекта.
Ранее в Telegram допустили возможность ухода из Бразилии в случае принятия в стране законопроекта о борьбе с дезинформацией.
До этого суд в Бразилии распорядился приостановить работу мессенджера Telegram в стране из-за непредоставления по запросу полиции полных данных о неонацистских группировках, которые используют платформу.
Позднее блокировку отменили, при этом суд сохранил ежедневный штраф.